Vandenbroucke wil snel debat over vaccinatieplicht: “Overlegcomité moet dat niet beslissen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) spoort de Kamer aan snel werk te maken van een grondig parlementair debat over de eventuele invoering van een vaccinatieverplichting. Dat antwoordde hij maandagmiddag op vragen in de commissie Binnenlandse Zaken, waar de Vooruit-vicepremier samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) naar maandelijkse gewoonte verslag uitbracht van de epidemische noodsituatie.

De vraag of het coronavaccin al dan niet verplicht moet worden voor de algemene volwassen bevolking klinkt al maanden. Maatschappelijk, maar ook politiek, is daar onenigheid over. Premier Alexander De Croo evacueerde de discussie eind vorig jaar naar het coronacommissariaat, dat sindsdien onderzoekt hoe de vaccinatiegraad verder kan worden opgekrikt. De vaccinatieplicht is daarbij één van de pistes.

Maar het parlement hoeft die evaluatie niet af te wachten, opperde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maandagmiddag in de Kamer. “Het coronacommissariaat zal de inzichten bundelen, maar zelf niet echt een standpunt innemen. En het is ook niet aan het Overlegcomité om daarover te beslissen. Dit vraagt wetgeving en een breed parlementair debat. Ik zou niet wachten als het aan mij lag”, zei hij.

Kamervoorzitster Eliane Tillieux kondigde eind vorige maand in een communiqué al aan dat de Kamer na het kerstreces zou debatteren over de verplichte vaccinatie en de coronapas, van zodra de gevraagde adviezen voorhanden zijn. Een concrete datum daarvoor is nog niet bekend.

Verlenging maatregelen

Vandenbroucke bracht maandag samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het maandelijkse verslag uit van de epidemische noodsituatie, zoals voorzien in de pandemiewet. Die noodsituatie loopt af op 28 januari. Om de huidige coronamaatregelen aan te houden, moet de noodsituatie verlengen. Volgens Verlinden wordt daar in de komende dagen advies over verwacht van de Risk Assesment Group RAG “en de andere organen van het crisisbeheer”. “Daarna beslissen we over een eventuele verlenging, en over hoe lang die dan zou moeten zijn.”

Intussen werkt de federale regering verder aan een barometer, die het coronabeleid een zekere mate van voorspelbaarheid moet geven. Vandenbroucke benadrukte nog eens dat zo’n barometer niet volledig automatisch zal werken, en dat er dus nog altijd een politiek overlegde beslissing nodig zal zijn. Concreet ijvert de Vooruit-vicepremier ervoor de experten autonoom te laten bepalen waar de alarmdrempels liggen. “Het debat moet niet gaan over de cijfers, want die zijn redelijk objectief. De vraag is welke maatregelen je daaraan koppelt.” Vandenbroucke hoopt volgende week te kunnen landen. “Ik ben er niet van overtuigd dat het zal lukken, maar als het lukt zou dat een belangrijke stap zijn en een soort reset na alles wat we hebben meegemaakt rond de laatste beslissingen (van het Overlegcomité, red.)”.

De federale regering en de deelstaten houden volgende week wellicht een nieuw Overlegcomité. Een concrete datum ligt nog niet vast. Deze week ligt de focus op voorbereidend overleg, onder meer tussen het federaal niveau en de deelstaten.