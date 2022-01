Meer details bekend over dood Bob Saget: ‘Full house’-acteur belde na show nog met zijn vrouw

Toen de overleden acteur Bob Saget (65) zondag in zijn hotelkamer aangetroffen werd, lag hij met zijn linkerarm op zijn borstkas. Dat blijkt uit het politieverslag. Waaraan de Amerikaan overleed is nog niet duidelijk.

Het politieverslag dat TMZ kon inkijken, geeft iets meer duidelijkheid over de omstandigheden waarin de bekende Amerikaanse acteur en comedian Bob Saget aangetroffen werd in een hotelkamer in Orlando. Een werknemer van het hotel was naar de kamer van de Full House-acteur gestuurd omdat talrijke oproepen en berichten van zijn familie onbeantwoord bleven.

Na meerdere keren kloppen ging die rond 16 uur de kamer binnen. De lichten waren gedoofd en Saget lag op zijn rug op het bed, met zijn linkerarm op zijn borstkas en zijn rechterarm op het bed. Hij voelde koud aan, zei de werknemer die de ontdekking deed. Een polsslag was er dan al niet meer. Bij aankomst van de ambulanciers werd Saget dood verklaard.

’s Nachts aangekomen

Uit datzelfde politieverslag blijkt dat Saget zijn kamer was binnengegaan om 2.17 uur ’s nachts nadat hij een comedy-optreden had gegeven. Hij was alleen en zou de volgende dag uitchecken, maar dat gebeurde niet. Vandaar de ongerustheid bij zijn familie en in het hotel.

Zondagochtend, enkele uren voor zijn overlijden had Saget nog gebeld met zijn vrouw, zo vertelde een bron aan People. “Hij was opgewonden dat zijn show zo goed gegaan was en hij klonk heel gelukkig”, klinkt het. “De dag erna zou hij naar huis vleiegen.”

Waaraan de acteur en comedian overleden is, moet nog blijken uit de autopsie. De politie maakte wel al duidelijk dat een overdosis drugs of alcohol en kwaad opzet uitgesloten zijn.