Sandra Kim: “Heel teleurgesteld dat VTM me niet gevraagd heeft”

Sandra Kim geniet nog steeds na van haar overwinning in The masked singer. Maar, zo vertelt ze in een interview met Dag allemaal, ze is wel teleurgesteld

Een prachtige ervaring, nog fijner dan als dertienjarige het Eurovisiesongfestival winnen. Dat zegt Sandra Kim over haar avontuur in het eerste seizoen van het razend populaire VTM-programma The masked singer, dat vanaf vrijdag toe is aan seizoen twee. Zij won dat toen overtuigend.

In het nieuwe seizoen zal ze niet te zien zijn als deelnemer - “Dat volstaat, ik ben Johnny Logan niet” - maar ook niet in de jury. En dat vindt ze jammer, zegt ze in Dag allemaal. “Absoluut, dat had ik zeker fijn gevonden. Maar ze hebben me verrassend genoeg niet gevraagd. Ik moet eerlijk toegeven dat ik heel teleurgesteld ben, want ik had eigenlijk verwacht dat VTM me de vraag zou stellen. Het was logisch geweest dat de winnares van vorig seizoen had mogen opdraven.”