Minstens 100 huizen vernield door brand in Chili

In het noorden van Chili zijn bij een grote brand minstens 100 huizen vernield. Meer dan 400 mensen zijn dakloos nadat hun huizen in de nederzetting Laguna Verde in de staf Iquique in de vlammen opgingen, meldt de civiele bescherming maandag.

In de arme nederzetting aan de rand van Iquique bleken veel huizen illegaal gebouwd. In de omgeving zijn bovendien nauwelijks brandkranen beschikbaar voor de brandweer, wat de bluswerken bemoeilijkt. Het vuur was na enkele uren onder controle, aldus burgemeester Mauricio Soria. De mensen die hun woning kwijt zijn, konden in eerste instantie terecht in een schoolgebouw.