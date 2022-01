Vicevoorzitter van Amerikaanse centrale bank stapt op na berichten rond dubieuze beurstransacties

Clarida kwam het afgelopen jaar onder vuur te liggen vanwege private beurstransacties in 2020, toen de markten door de coronapandemie instortten en de Fed zich aan het klaarmaken was om grote middelen in te zetten om de Covid-crisis te bedwingen.

Volgens een bericht van The New York Times had Clarida een aandelenfonds gekocht een dag voor een invloedrijke beslissing van de Fed om in te grijpen in de markten. Daardoor stegen de prijzen weer. Clarida had eerder verklaard dat de aankoop paste binnen een herziening van zijn portefeuille op lange termijn. Maar volgens de krant had hij het fonds slechts drie dagen eerder verkocht, te midden van de algemene paniek op de markten.

Scherpe kritiek

De progressieve Democratische senator Elizabeth Warren had maandag scherpte kritiek geuit op de Fed. Ze eiste op Twitter “volledige transparantie met betrekking tot verontrustende bewijzen van mogelijke handel met voorkennis door vertegenwoordigers van de Fed”.

Verschillende andere verantwoordelijken van de centrale bank kwamen al onder vuur te liggen vanwege hun beurstransacties. Twee van hen, de regionale voorzitters van Dallas en Boston, Robert Kaplan en Eric Rosengren, namen in september al ontslag.

Doorlichting

De Fed had na de eerste onthullingen een doorlichting aangekondigd van de ethische regels rond de financiële activiteiten van haar verantwoordelijken.

President Joe Biden had eind november Lael Brainard al genomineerd als de opvolger van Clarida. De Senaat moet haar nominatie nog wel goedkeuren.