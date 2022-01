AUSTRALIAN OPEN. Ysaline Bonaventure zet goede vorm verder, Ruben Bemelmans uitgeschakeld in eerste kwalificatieronde

De 27-jarige Luikse haalde het in 2 sets (2-6 en 2-6) van de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 124), het tiende reekshoofd in de kwalificaties, in een wedstrijd die 1 uur en 2 minuten duurde.

Bonaventure (WTA 177) neemt het in de tweede kwalificatieronde Open op tegen de Nederlandse Arianne Hartono (WTA 191). De 25-jarige Hartono zette de Australische Talia Gibson (WTA 1211), die een wildcard kreeg, opzij met 4-6, 6-1 en 6-1. De twee vrouwen speelden al een keer tegen elkaar. In 2019 was Bonaventure de beste in de kwalificaties van het toernooi in Rosmalen.

Bonaventure is de enige Belgische vrouw die deelneemt aan de kwalificaties in Melbourne. Onze landgenote was vorige week uitstekend op dreef met eindwinst op het ITF-toernooi van Bendigo.

© BELGA

Ruben Bemelmans uitgeschakeld in eerste kwalificatieronde

Ruben Bemelmans (ATP 214) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De 33-jarige Limburger verloor in zijn eerste kwalificatieronde in 2 sets (2-6 en 6-7 (6/8)) van de Italiaan Andrea Vavassori (ATP 265) in een wedstrijd die 1 uur en 22 minuten duurde.

Bemelmans moest normaal gezien spelen tegen de Portugees Nuno Borges (ATP 192), maar die moest volgens verschillende media op het laatste moment de handdoek in de ring gooien vanwege een positieve coronatest. Hij werd vervangen door Vavassori.

Maandag overleefden eveneens Zizou Bergs (ATP 188) en Kimmer Coppejans (ATP 206) de eerste kwalificatieronde in Melbourne niet. Bergs moest opgeven in zijn partij tegen de Oekraïner Vitaly Sachko (ATP 244), Coppejans verloor in drie sets (2-6, 6-4 en 6-1) van de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP 130).

Afgelopen zaterdag stak Bemelmans, aan de zijde van de Duitser Daniel Masur, nog de dubbeltitel op zak op het Challengertoernooi in het Australische Bendigo.