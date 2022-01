Mauri Vansevenant reageert op geruchten: “Er is niets gebeurd tussen Remco en mij op de Spelen”

Mauri Vansevenant (22) koerst sinds juli 2020 voor de Wolfpack en gaat in 2022 zijn derde seizoen in bij de profs, aan de zijde van ploegmaat Remco Evenepoel. “Ik weet niet waar dat verhaal vandaan komt over de ruzie tussen mij en Remco op de Olympische Spelen”, sprak hij maandag op de mediadag. “Daar is helemaal niets van aan.”

Vansevenant won vorig jaar met de GP Industria & Artigianoto z’n eerste profkoers en liet hij heel wat mooie dingen zien. Hij kwam dicht bij een zege in de Vuelta, maar Michael Störer bleek iets sterker. “Dit seizoen rijd ik normaal gezien de Giro”, vertelde hij in Calpe tijdens de mediadag. “Ik sta alleszins op de longlist van 10 renners. Er liggen daar kansen voor mij. Ik ben alleszins met een heel goed gevoel uit de Vuelta gekomen vorig seizoen. Ik voel dat mijn ‘motor’ groter is geworden. Eens hij aanslaat, blijft hij draaien”, lachte hij nog.

Vansevenant voelt geen stress vlak voor de start van zijn tweede seizoen bij de profs. “En ik noem dit eigenlijk mijn derde seizoen”, gaf hij mee. “Op 1 juli startte ik bij de profs in 2020, hét coronajaar, toen bijna alle koersen in de tweede jaarhelft lagen. Dus eigenlijk telt dat ook als een profjaar. Ik heb alleszins geen last van stress of druk. Ik weet dat als ik hard werk mijn momenten wel zullen komen. Hopelijk krijg ik af en toe eens de kans om mij te bewijzen. In de Ronde van het Baskenland wil ik proberen goed te zijn, net zoals in de Waalse klassiekers. En dit jaar zou ik graag ook de Strade eens willen rijden. Dat is geen Monument, maar het is wel een mooie klassieker. Ik wil dat eens meemaken, ook al weet ik niet of het me ligt.”

Vansevenant blikte ook even terug op de Olympische Spelen in Tokio. Journalist Hans Vandeweghe deed eind december in Humo het verhaal dat beide renners neus tegen neus stonden en ze uit elkaar moesten gehaald worden. “Ik heb dat artikel ook doorgekregen, maar ik wist in geen honderd jaar waar dat vandaan kwam”, reageerde hij. “Ik had daar grote vraagtekens bij. Er is daar helemaal niks gebeurd. Ik ben helemaal niet de persoon die na een koers veel ‘trammelant’ zal maken en ik had daar ook weinig reden toe. Welk nut zou ik er bij hebben om een renner uit te maken waar ik nog vele jaren mee zal koersen? Ik vond het een beetje jammer om dat te lezen. Ik heb soms het gevoel dat er commotie wordt gezocht waar die helemaal niet is. Toen ik dat artikel las, heb ik Remco ook meteen gebeld. Ik zei hem dat ik van niets wist. Hij wist ook van niets. Voor mij is het een raadsel wie dit verteld heeft en die informatie is niet correct.”

“Mensen stelden me daar zelfs vragen over op straat. Er is dus niks gebeurd”, ging hij verder. “Iedereen kan een slechte dag hebben, dat is logisch, zeker in Remco’s situatie. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Iedereen verwacht heel veel van hem, er komt enorm veel druk bij kijken. Als je dan eens een slechte dag hebt op een van de grootste wedstrijden van het jaar ben ik niet de persoon om daar nog extra druk op te leggen. Dan is het beter omgekeerd, dan kan je beter die druk wegnemen en zeggen: ‘volgende week is er opnieuw koers en kan je opnieuw presteren’. Je moet vooruit kijken. Er komen nog veel mooie wedstrijden aan.”

“Remco en ik hebben twee uiteenlopende karakters. Hij is wat uitbundiger naar de media, ik misschien iets stiller, maar er is nog geen enkel probleem geweest tussen ons. We hebben daar twee weken de kamer gedeeld, het is niet dat we elkaar daar het zwart uit de ogen hebben gekeken. Dat ging zonder problemen. We komen goed overeen, zijn collega’s. Als het nodig is, ga ik door het vuur voor hem. Het is niet dat wij de beste vrienden zijn, maar we hebben een goede relatie en dat is een gezonde situatie.”

Vansevenant start zijn seizoen in de Ruta Del Sol (16-22 februari).