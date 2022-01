Rocky Bushiri (ex-STVV) trekt op huurbasis naar Hibernian

Norwich nam Bushiri in de zomer van 2019 over van KV Oostende, maar een doorbraak in Engeland kwam er niet voor de voormalige belofteninternational. Norwich verhuurde de verdediger de voorbije seizoenen aan achtereenvolgens Blackpool, STVV, KV Mechelen en Eupen. Bij de Panda’s liep hij in maart vorig jaar nog een zware knieblessure op. Hij revalideerde de voorbije maanden bij Norwich, maar kreeg er geen nieuwe kans in het eerste elftal meer. Zijn contract bij de ‘Canaries’ loopt nog tot medio 2023.

Hibernian plukte eind december nog Shaun Maloney weg bij de Belgische voetbalbond. De voormalige T2 van Roberto Martinez begon bij Hibernian aan zijn eerste klus als hoofdcoach. De club staat na twintig speeldagen in de Schotse Premier League op de vijfde plaats.