De nieuwjaarswensen van Patrick Lefevere: “We zijn versterkt, maar nog beter doen is utopisch”

Beetje laat voor een nieuwjaarsbrief, maar Patrick Lefevere (67) speechte in Calpe wel met een papiertje in de hand. Zijn wensen voor 2022: evenveel overwinningen voor de ploeg, meer rust voor Remco Evenepoel: “Die hype van de Giro, dat doen we niet meer.”

Evenveel overwinningen dan vorig jaar

Officieel won Deceuninck-Quick-Step vorig jaar vijfenzestig koersen, maar Patrick Lefevere telt er nog één meer: “Op het WK reed Julian Alaphilippe niet voor onze ploeg, maar wij betaalden hem wel. Die overwinning telt mee.”

De voorbije negen jaar haalde de ploeg van Lefevere steeds het hoogste aantal overwinningen binnen de World Tour. “Zo hoog ligt de lat”, geeft hij aan. “Ze nu nog hoger leggen is een beetje utopisch.”

Met Sam Bennett (7) en Joao Almeida (6) speelde Quick-Step op de transfermarkt dertien overwinningen kwijt, maar Lefevere ligt er niet van wakker. “Het is elk jaar zo. Bennett en Almeida hebben voor het geld gekozen, maar ik denk dat we hen goed hebben vervangen. Ik denk dat we versterkt zijn.”

© BELGA

Naar gewoonte kocht Lefevere heel jong in: met Stan Van Tricht (22), Mauro Schmid (22) en Ethan Vernon (21) en vanaf juli ook Martin Svrcek (18) komen vier neo’s bij de ploeg. Vooral Vernon en Schmid worden gezien als renners die op korte termijn voor overwinningen kunnen zorgen. De eerste werd aangebracht door Mark Cavendish, de tweede komt over van Qhubeka en daar deed Hendrik Redant een goed woordje. Lefevere: “Een speciale, zei Hendrik. Maar hij kan verdomme rap met een fiets rijden.”

Rust rond Remco Evenepoel

Lefevere beaamt dat Remco Evenepoel voor een belangrijk jaar staat. Maar de hype die de Giro vorig jaar teweeg bracht, wil de ploeg vermijden: “Dat doen we niet meer. En ik wil daarbij niet altijd de pers de schuld geven. Het speelt ook binnen onze ploeg. We hadden meer op de rem moeten staan.”

Lefevere was voorstander om Evenepoel opnieuw te laten starten in de Giro: “Ik vind dat een koers die hem ligt, maar binnen de ploeg is daar veel oppositie tegen gekomen. Dan zit je opnieuw bij die eerste grote ronde en we willen ons niet opnieuw vergalopperen.”

© BELGA

In het potentieel van Evenepoel blijft Lefevere geloven: “Ik las onderweg naar hier een interview in Bahamontes met Tom Dumoulin. Die sprak over een waaierrit in de UAE Tour. Hij zat in de derde waaier, maar reed in het wiel van Remco helemaal naar voor. Dat talent kan niet weg zijn. Of hij ook een topklimmer is? Daar kijk ik met evenveel belangstelling naar uit als jij.”

Of ‘de klimtrein’ rond Evenepoel versterkt is, is een punt van discussie. Almeida is weg en de geroutineerde klimmer op World Tour-niveau waar lang sprake van was, is niet gekomen. “Die gasten zijn niet te betalen”, zegt Lefevere. “Dan Martin wilde in dienst van Remco een jaar langer koersen, maar een renner die voor zichzelf besloten heeft om te stoppen, laat altijd een beetje stoom af.”

Ook de optie Wout Poels ging niet door: “Ik had een oproep van Poels gemist en toen ik hem terug belde, had hij net verlengd bij Bahrein.”

Scoren in de grote rondes

Met Asgreen, Lampaert en Alaphilippe wil Quick-Step natuurlijk scoren in het voorjaar, maar Lefevere zei maandag zelf: “Als je vraagt wat de doelen zijn, dan spreek je al snel over de ambities in de grote rondes.”

In de Tour mikt Quick-Step dit jaar op ritoverwinningen. En de grote vraag is met welke sprinter dat gebeurt. Op dit moment is Fabio Jakobsen de nummer één en niet Mark Cavendish, maar het is een gevoelig thema. Cavendish wimpelde maandag alle onderwerpen af en al helemaal toen omfloerst de Tour-vraag kwam. “Ik zie dat je een visje opgooit”, zei de vierendertigvoudige ritwinnaar. Daarna kwam niks meer.

© BELGA

Lefevere bevestigde wel met zoveel woorden dat Jakobsen bovenaan de pikorde staat voor de Tour: “Het zal Mark nerveus maken, maar we zijn er niet meer op terug gekomen. Natuurlijk: vorig jaar was Sam Bennett onze man en hij heeft na mei niet meer voor onze ploeg gekoerst.”

Als klassementsmannen speelt de ploeg Evenepoel uit in de Vuelta en Ilan Van Wilder in de Giro. Van hem wil Lefevere wil zien wat “hij als jeugdrenner heeft getoond”. Via Quick-Step is een geplande operatie bij Toon Claes in Herentals eind vorig jaar versneld uitgevoerd. De knieproblemen zijn van de baan. Lefevere rekent ook op Matteo Cattaneo en Andrea Bagioli in het rondewerk. Pech blijft verder Fausto Masnada achtervolgen. Hij zou op eigen kosten op hoogtestage gaan in Colombia, maar raakte besmet met corona.

Ook van klimtalent Mauri Vansevenant verwacht Lefevere veel: “Vorig jaar heeft hij twee dagen voor de Ronde van Zwitserland zijn tweede spuit gehad en daarna was hij zijn voortdurend hoog niveau kwijt. Maar niemand had verwacht dat hij zich al zo zou ontplooien in 2021. Hopelijk kan hij nu nog een grote stap zetten.”