Loena Hendrickx arriveert in Estland voor EK kunstschaatsen, maar schaatsen en bagage blijken zoek

Loena Hendrickx neemt vanaf donderdag deel aan het EK kunstschaatsen in de Estse hoofdstad Tallinn, haar laatste grote test voor de Olympische Winterspelen van Peking. Bij aankomst in Tallinn ’s middags bleek haar bagage en haar dierbare wedstrijdschaatsen echter zoek.

Pas ’s avonds kwam het verlossende nieuws dat de bagage en de schaatsen terecht was. “Als alles goed gaat komen ze donderdag in de namiddag aan in Tallinn”, laat broer en coach Jorik Hendrickx weten. Loena Hendrickx werd op haar laatste EK vier jaar geleden knap vijfde. Begin vorig behaalde ze datzelfde knappe resultaat ook op het WK.