Julian Alaphilippe wil meer genieten van regenboogtrui: “Ik moet niet overal winnen”

Alaphilippe kroonde zich in 2020 tot wereldkampioen in Imola. Hij wilde z’n regenboogrui zo veel mogelijk tonen in seizoen 2021, maar merkte dat die toch wat druk met zich meebracht. Alaphilippe won niet zo gek veel: een rit in de Tirreno-Adriatico, de Waalse Pijl, de openingsrit in de Tour. Maar nadien volgde hij zichzelf op als wereldkampioen in Leuven. “Het was heel mooi om die trui een jaar te dragen en ik voel me enorm vereerd dat ik dat opnieuw mag doen in 2022. Nu ik die regenboogtrui al eens een jaar om de schouders had, weet ik ook wat me te wachten staat. Ik wil er nu meer van genieten. Ik heb niet meer die grote nood om me altijd en overal te willen bewijzen. Ik weet nu intussen dat je niet overal 100% kan zijn en dat ga ik leren aanvaarden.”

Alaphilippe lijkt rustiger geworden. In juni vorig jaar werd hij vader. Hij heeft een eerste winter als papa achter de rug en probeerde om zoveel mogelijk tijd te spenderen met z’n gezin. “Ik heb echt het hoofd even leeg gemaakt afgelopen winter”, zei hij. “Ik heb genoten van mijn rol als vader. Het leven is veranderd, je kijkt anders naar de dingen en het is gemakkelijker om sommige zaken op de tweede plaats te zetten. Pas op, dat neemt niet weg dat ik nog altijd enorm gemotiveerd ben om te koersen en ik heb me grote doelen gesteld. Maar ik moet niet altijd overal meedoen om de zege.”

© BELGA

Alaphilippe experimenteerde met deelname aan de Ronde van Vlaanderen in 2020, toen de wedstrijd twee weken na Luik-Bastenaken-Luik in oktober werd georganiseerd en hij ten val kwam. Ook in 2021 was hij van de partij, maar beschikte hij niet over z’n beste conditie. De ploeg en hijzelf kwamen tot de conclusie dat in 2022 de combinatie van Vlaamse met Waalse klassiekers moeilijk ligt. Dus past hij voor de Ronde en ook andere Vlaamse wedstrijden.

Alaphilippe begint de competitie in de Ronde van de Provence van 10 tot 13 februari. Daarna gaat hij naar de Faun-Ardèche Classic (26/2) en de Drome Classic (27/02). Een eerste doel is de Strade Bianche, die hij won in 2019, en vervolgens neemt hij deel aan Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Zijn grote doel van de eerste seizoenshelft wordt Luik-Bastenaken-Luik waar hij al een paar keer dicht bij de zege was. Vervolgens gaat de riem er even af en werkt hij toe naar de Tour de France. “Ik mik er op ritwinst, niet op een klassement”, eindigde hij.