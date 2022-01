Aan de vooravond van zijn 22ste verjaardag geeft Remco Evenepoel een meer volwassen indruk. Geen ronkende verklaringen op de mediadag van Quick-Step Alpha Vinyl in Calpe, maar natuurlijk wil hij schitteren. Van Tirreno over de Waalse klassiekers tot de Vuelta, zijn tweede grote ronde. “Het staat voor negentig procent vast dat ik op 19 augustus in Utrecht aan de start sta.”