Pas uit de afkickkliniek, en Demi Lovato laat hoofd al versieren met tattoo van enorme spin

Demi Lovato pronkt voortaan met een grote zwarte spin op de zijkant van hun hoofd. De Amerikaanse popster liet de opvallende afbeelding tatoeëren om hun thuiskomst te vieren na een lang verblijf in een afkickkliniek. Die was al de derde keer opgenomen.

“Het was Grootmoeder Spin die ons veel dingen leerde”, schrijft de 29-jarige Lovato, die vorig jaar bekendmaakte non-binair te zijn (en dus de voornaamwoorden ‘die’ / ‘hun’ gebruikt, red.), bij de foto’s. “Ze leerde ons dat we allemaal verbonden zijn via het web. Ieder van ons heeft een eigen plek in de wereld.” Omdat de afbeelding op een delicate plaats moest worden aangebracht, liet Lovato het werk over aan de beroemde tattoo-artiest Dr. Woo, die ook Justin Bieber en Miley Cyrus tot zijn klantenbestand mag rekenen.(bpr)