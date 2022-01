Man met rijverbod wordt dronken en gedrogeerd achter stuur betrapt in Tongeren

De politie Tongeren-Herstappe heeft vrijdag een man betrapt die ondanks een rijverbod toch achter het stuur werd betrapt. Hij was onder invloed van alcohol en drugs en had marihuana bij.

De politie deed vrijdagnamiddag en -avond een BOB-controle. Eerst werd er mobiel gecontroleerd, daarna werd in de Elderenstraat een controlepost opgesteld. 16 bestuurders moesten blazen, twee van hen bliezen alarm en moesten hun rijbewijs 3 uur afgeven.

Twee chauffeurs legden een positieve speekseltest af en verloren hun rijbewijs voor 15 dagen. Een van hen werd onderschept omdat hij met geseinde nummerplaten reed. De man bleek ondanks een rijverbod toch te rijden en legde een positieve ademtest en speekseltest af. In zijn voertuig werd ook marihuana gevonden. Het voertuig was bovendien noch ingeschreven, noch verzekerd, noch gekeurd, en werd net als de drugs in beslag genomen.

Een andere chauffeur probeerde te vluchten toen die de politiecontrole zag. Na een korte achtervolging kon het voertuig klemgereden worden. De bestuurder, die zelf onder invloed van drugs was, gooide ook een hoeveelheid drugs weg. De auto en de drugs werden in beslag genomen en het rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen. siol