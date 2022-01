Spuit na “misplaatste grap” twee keer gebruikt voor vaccinatie van kinderen in Evergem

In het vaccinatiecentrum van het Oost-Vlaamse Evergem is zaterdag met een gebruikte lege spuit in de arm van een ander kind geprikt. Dat bevestigt het gemeentebestuur van Evergem. “Een vaccinator had als misplaatste grap een gebruikte spuit bij de nieuwe gelegd en een collega merkte dat pas op nadat hij de naald in de arm van een ander kind had gezet. Een onbegrijpelijke fout voor mensen die heel veel ervaring hadden”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere.