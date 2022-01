Yves Lampaert hoopt op nieuwe klassieke zege: “Maar winnen is niet makkelijk”

LEES OOK. Tirreno-Adriatico en Waalse klassiekers in het voorjaar, Vuelta als grote ronde: ontdek hier het programma van Remco Evenepoel in 2022

Yves Lampaert is geen veelwinnaar, maar ieder seizoen weet hij wel één of twee keer te juichen. In totaal telt hij nu elf zeges. Vorig seizoen kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden en won hij de zevende rit in de Tour of Britain. Z’n laatste klassieke zege dateert alweer van 2018 toen hij Dwars door Vlaanderen voor de tweede keer won. Hij zegevierde weliswaar in 2020 in de Driedaagse Brugge-De Panne, maar dat is niet meteen de vette vis waar hij al een paar jaar op jaagt. “Uiteraard wil ik graag een mooie zege in het voorjaar”, zei hij in Calpe. “Maar ik weet dat de dingen niet op bestelling komen. Winnen is niet gemakkelijk.”

Quick Step-Alpha Vinyl heeft geen renner zoals Mathieu van der Poel of Wout van Aert in z’n rangen. “Maar wij hebben wel een sterk blok met Asgreen, Sénéchal, Stybar en ik. We hopen om op een andere manier te kunnen winnen”, aldus Lampaert. “Je moet het tactisch aanpakken, hen isoleren, zoals we dat vorig jaar in de E3 Harelbeke wisten te forceren. Je moet er altijd voor knokken. En wij hebben dan wel geen Wout of Mathieu, maar die ploegen hebben niet zo’n vier kopmannen. Hoe dan ook zullen we koersen zoals we dat altijd doen, voluit voor de winst en met gezond verstand.”

Verder droomt Lampaert uiteraard van de zege in Parijs-Roubaix, waar hij in 2019 op het podium stond met een derde plek. Philippe Gilbert, destijds ploegmakker, won dat jaar. Vorig jaar eindigde Lampaert als vijfde in de Hel. “Na drie lekke banden hé”, benadrukte hij nog eens. “En dat met topbenen. Dat was frustrerend. Ik hoop dat ik volgende keer van pech gespaard blijf. We rijden alvast niet met hetzelfde materiaal komende Parijs-Roubaix. Hopelijk helpt dat en verder zullen de kasseien er in het voorjaar ook anders bijliggen dan in het najaar.”

Lampaert is einde contract. “Maar ik jaag me niet op of dat bezorgt me niet meer stress”, eindigde hij. “Zo mag je niet denken. Ik zal gewoon mijn best doen, zoals ik dat altijd doe en hopelijk win ik dit jaar een mooie koers.”