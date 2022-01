Coronabesmettingen stijgen met 84 procent

De verwachting is dat het aantal coronabesmettingen de komende week fors gaat stijgen door de heropening van de scholen. Sinds eind december is het aantal besmettingen aan een opmars bezig door de feestdagen en de hoge besmettelijkheid van de omikronvariant.

Tussen 31 december en 6 januari was ruim een kwart van de afgenomen coronatesten in ons land positief. Het gaat om gemiddeld 18.000 besmettingen per dag, een stijging met 84 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.