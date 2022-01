Toptransfer bij STVV: Shinji Kagawa wordt Kanarie

Sint-Truiden

In het voetbal heeft STVV zich versterkt met Shinji Kagawa. En dat mag u gerust een stunt noemen. Shinji Kagawa is één van de beste, zoniet dé beste voetballer die Japan ooit gehad heeft. Hij maakte vooral furore in de Bundesliga bij Borussia Dortmund, maar voetbalde ook twee jaar voor Manchester United.