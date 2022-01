Riemst

In Kanne bij Riemst is door een fietser per toeval een schacht ontdekt die leidt naar een mergelgroeve in de Muizenberg. Het is een unieke vondst in de berg die een enorme geschiedenis kent. Woensdag dalen specialisten met de hulp van de brandweer af in de nieuw ontdekte groeve en wordt nagegaan hoe groot het ondergrondse gangenstelsel is en of er gestut moet worden om de veiligheid van de omgeving te waarborgen.