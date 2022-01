John Higgins vlot voorbij de Chinees Zhao Xintong op Masters snooker

Higgins (WS-6) zette meteen de toon met een 100 break in het openingsframe. Zijn tegenstrever, de Chinees Zhao Xintong (WS-9), die eind vorig jaar het UK Championship op zijn palmares schreef na een 10-5-overwinning tegen Luca Brecel, sloeg meteen terug met een 128 break.

Higgins, winnaar van de Masters in 1999 en 2006, pakte de twee volgende frames en sloot de eerste sessie af met een 3-1-voorsprong. Na de pauze potte de ondertussen 46-jarige Schot een 104 break weg. De 24-jarige Xintong won nog wel het zesde frame, maar de viervoudige wereldkampioen had in de volgende twee frames genoeg aan een 78 break voor een 6-2-overwinning. In de kwartfinales neemt Higgins het op tegen zijn leeftijdsgenoot, de Welshman Mark Williams.