Mattias Ekström bezorgt Audi tweede etappezege in Dakar, Sébastien Loeb verliest reservewiel

De Zweed Mattias Ekström heeft maandag in de Dakar de achtste etappe bij de wagens gewonnen. Ekström was tijdens de achtste rit 49 seconden sneller dan zijn teamgenoot Stéphane Peterhansel (Audi). Ei zo na ging Audi met de treble aan de haal, maar Sébastien Loeb (BRX) voorkwam dat. Loeb eindigde als derde, Carlos Sainz (Audi) werd vierde. In de stand blijft Nasser Al-Attiyah (Toyota) aan de leiding. De Qatarees finishte als elfde.

Sébastien Loeb en Fabian Lurquin vertrokken maandag als eerste. Na 28 km moest het duo stoppen om een lekke band te wisselen. Die bandenwissel ging vrij vlot. Na het eerste waypoint werd het tijdverlies beperkt tot 2:21. Op dat moment reed Ekström al aan de leiding. Bij de volgende waypoints kende hij een lichte terugval en moest hij monsieur Dakar Stéphane Peterhansel en Sébastien Loeb voorlaten. Peterhansel leek op weg naar zijn eerste overwinning in deze Dakar, maar na een stevige spurt trok Ekström helemaal op het einde het laken naar zich toe en won hij met een kleine voorsprong van 49 seconden zijn allereerste etappe ooit in de Dakar. Stéphane Peterhansel moest genoegen nemen met de tweede plaats, zijn beste prestatie in deze editie.

Ook Loeb mengde zich in de strijd voor de etappezege, maar uiteindelijk slaagde de Fransman er niet in om zijn derde etappe in deze Dakar te winnen (lees hieronder meer). In de stand pitst hij weer enkele minuten van zijn achterstand op Al-Attiyah af. Het verschil tussen de eerste plaats van de Qatarees en de tweede plaats van de Fransman bedraagt nu 37:58.

Alexandre Leroy (Century) eindigde als 28e. In de stand is de Belg 26e. Vader en zoon Erwin en Olivier Imschoot (Optimus) zijn nog onderweg. Zij passeerden als 33e aan het laatste waypoint.

Loeb en Lurquin rijden lek en verliezen reservewiel

Na hun etappezege van zondag moesten Sébastien Loeb en Fabian Lurquin maandag als eerste wagen starten. “De etappe van vandaag was niet al te moeilijk. Op geen enkel moment zijn we in de problemen gekomen”, zei Fabian Lurquin. “We hebben bijzonder hard gereden en verlieten de duinen met een voorsprong van 10 minuten op Nasser Al-Attiyah.”

Aan de bevoorrading deed het duo een onaangename ontdekking. “Na 28 km zijn we moeten stoppen om een lekke band te vervangen. Wat er nadien gebeurde weet ik niet, maar we zijn onderweg ons tweede reservewiel verloren. We ontdekten dat tijdens de bevoorrading. Om onze Dakar niet te hypothekeren, zat er maar één ding op en dat was iets meer behoudend rijden om niet nog eens lek te rijden. Het tweede deel van de etappe bevatte net meer keien dan het eerste gedeelte. Bij een tweede lekke band zou onze wedstrijd meteen voorbij zijn. Het is echt jammer dat we het tempo van het eerste gedeelte niet hebben kunnen aanhouden.”

Ondanks die behouden rijstijl eindigden Loeb - Lurquin als derde. “We nemen zeven minuten terug, maar zeven minuten”, aldusFabian Lurquin. “Dat hadden er meer kunnen zijn. Maar goed, het is zo. We hebben gedaan wat we konden. Er resten ons nog vier dagen. We blijven gewoon verder werken.”

Sam Sunderland herovert de leiding bij motorrijders

Bij de motoren heeft Sam Sunderland (KTM) maandag de achtste etappe gewonnen en opnieuw de leiding in het klassement genomen. Sunderland was 2:53 sneller dan Pablo Quintanilla (Honda). Matthias Walkner (KTM) eindigde als derde op 4:11. Adrien Van Beveren (Yamaha), die voor maandag aan de leiding stond, werd tiende op 10:21 en zakt in de stand naar de derde plaats.

Als 28e rijder aan de start profiteerde Sam Sunderland maandagochtend van de sporten van zijn rivalen. Aan het eerste waypoint was hij een halve minuut sneller dan Brabec (Honda), Joan Barreda (Honda) en Walkner. Leider Adrien Van Beveren was twaalfde en verloor dan al meer dan één minuut. Sunderland bleef de ganse etappe aan de leiding, won de rit en wordt opnieuw leider. Alles bij elkaar genomen is het zijn zesde dag als leider in deze Dakar. Met Walkner op 3:45, Van Beveren op 4:43 en Quintanilla op 5:30 blijft de top vier erg aan elkaar gewaagd. Zelfs Barreda Bort op 14:38 en titelverdediger Kevin Benavides KTM) op 14:47 zijn nog in de running voor de eindzege. De Botswaan Ross Branch (Yamaha) besloot maandagochtend niet meer van start te gaan. Tijdens de eerste week kwam hij zwaar ten val.

Jerome Martiny (Husqvarna) was maandag, met zijn 36e plaats in de etappe, andermaal de beste Belg bij de motoren. In de stand is Martiny na afloop van de achtste etappe 35e. Mikael Despontin (KTM) eindigde als 54e. In de stand is hij opgeschoven naar de 50e plaats. Mathieu Liebaert (KTM) eindigde als 69e. In de stand staat de Gentenaar op plaats 65.

Seth Quintero blijft winnen en aast op record

Een nieuwe dag, een nieuwe ritzege in de Dakar voor Seth Quintero (OT3) bij de prototypes SSV. Samen met de proloog en zeven etappes is het zijn achtste zege in deze Dakar. Quintero was maandag 11:57 sneller dan Sebastian Eriksson (Can-Am). Leider Francisco Lopez Contardo (Can-Am) eindigde vierde op 17:01.

De eindzege in de Dakar, dat kan niet meer voor Quintero, die technische problemen kreeg in etappe twee en die dag net geen zeventien uur verloor. Maar hij kan wel een record dat teruggaat tot 1994 breken. Dat jaar won Pierre Lartigue tien etappes in de Dakar. Als Quintero dinsdag de etappe zou winnen, evenaart hij de negen etappezeges van Jacky Ickx in 1984. De Amerikaan heeft nog vier dagen om het record te evenaren en eventueel scherper te stellen.

Bij de standaard SSV’s in klasse T4 waren de broers Goczal opnieuw vooraan te vinden. Het is hun derde dubbel in deze Dakar. Marek Goczal (Can-Am) won de etappe en was 2:48 sneller dan Michal Goczal (Can-Am). Leider Austin Jones (Can-Am) eindigde als derde op 8:10 met in zijn spoor, op vijf seconden, de Spanjaard Gerard Farres Guell. In de stand is het verschil tussen beiden 6:38 in het voordeel van Jones.