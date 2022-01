Brussels Airlines wil meer en nieuwe vliegtuigen inzetten tijdens zomer: “38 is een beetje weinig”

In 2020 bouwde Brussels Airlines de activiteiten nog af. Het personeelsbestand werd met een kwart verminderd en de vloot werd 30 procent kleiner. Momenteel heeft de maatschappij dertig toestellen voor de middellange afstand en acht langeafstandstoestellen.

Maar “we hebben gezien dat 38 vliegtuigen een beetje weinig is”, aldus Gerber. Vandaar dat er eerder al de beslissing kwam om een extra langeafstandsvliegtuig in de vloot op te nemen voor de zomer van 2022. “Daarnaast kijken we ook of we continentaal meer kunnen vliegen en de signalen wijzen eigenlijk eerder op meer dan op minder vliegen”, zegt Gerber. “Ik kan al zeggen dat er in de zomer er meer dan 39 vliegtuigen zullen zijn.”

“We verwachten inderdaad een hele drukke zomer, voornamelijk de zomervakantie. Alle voorspellingen wijzen in die richting”, zegt ook woordvoerster Maaike Andries. “De toestellen die we nu hebben, hebben we vorig jaar allemaal ingezet. Dus als we aan de verwachte hogere vraag willen kunnen tegemoetkomen, moet de capaciteit omhoog.” Op welke manier dat zal gebeuren, is volgens de woordvoerster nog niet duidelijk. “We bekijken alle opties.”

Nieuwe vliegtuigen

Volgend jaar, in 2023, verwacht Brussels Airlines nieuwe vliegtuigen. Dan zouden er drie gloednieuwe Airbus A320neo’s in de vloot komen ter vervanging van oudere A319-vliegtuigen, zo werd eerder bekendgemaakt. Het zal de eerste keer zijn dat de maatschappij splinternieuwe toestellen krijgt rechtstreeks van bij de vliegtuigbouwer.

De CEO van Brussels Airlines zegt in het interview nog dat er voor dit jaar op break even wordt gemikt. Dat is een doelstelling uit het herstructureringsplan Reboot+ waar niet aan wordt getornd. Op langere termijn mikt Brussels Airlines volgens dat plan op een winstmarge van 8 procent.