Man (37) aangehouden voor poging doodslag op politie-inspecteur in Oostende

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 37-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op een politie-inspecteur. Dat meldt de politiezone Oostende. Het slachtoffer kreeg zaterdagavond in de Oostendse uitgaansbuurt een messteek in haar kogelwerende vest.

Een politiepatrouille werd kort na 23 uur aangesproken naar aanleiding van een vechtpartij bij een horecazaak aan het Monacoplein. Ter plaatse slaagde de patrouille erin om de vechtende personen uit elkaar te halen. Eén van de vechtersbazen plantte echter plots een mes in de zij van een inspecteur. Haar kogelwerende vest werd daarbij deels doorboord. De verdachte probeerde nog weg te vluchten, maar kon aan de Kursaal-Westhelling al overmeesterd worden.

De politie benadrukt dat het slachtoffer geluk heeft gehad dat de zijkant van het lichaam beschermd wordt door een kogelwerende vest. Enkele centimeters hoger, was ze wellicht wel geraakt door de messteek. “Ze liep dan wel geen fysieke verwondingen op, maar de psychologische impact van zo’n incident kan niet onderschat worden”, reageert korpschef Philip Caestecker.

De 37-jarige verdachte werd ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging tot doodslag. De man is geen onbekende voor de politie. Vrijdag oordeelt de raadkamer in Brugge of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.