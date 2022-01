Radiozender MNM gaat 2022 in met enkele nieuwe programma’s. DJ Esther Nwanu, eind vorig jaar nog te zien in ‘De Slimste Mens’, is er elke vrijdag en zaterdag van 16 uur tot 19 uur met Bouger! Bouger!. Dat moet een dansbaar programma worden, want DJ Voltage zorgt voor “de perfecte muziek bij de weekendvibe”.