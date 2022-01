Bijna een jaar geleden kregen de acteurs van ‘De Zonen van Van As’ onverwachts te horen dat een zesde seizoen op VTM er niet meer inzat, ook al waren al enkele scenario’s geschreven. Maar het is nu toch niet helemaal afgelopen met de comedyreeks: deze lente beginnen de opnames van een speelfilm over de familie die gespecialiseerd is in grond- en afbraakwerken.