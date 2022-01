Er is een alternatief voor de neuswisser bij PCR-tests. Uit onderzoek van het UZ Antwerpen blijkt dat een speekselveger minstens even effectief is. Oftewel: gewoon tien keer wrijven langs de binnenkant van elke wang. “Zelfs een kind kan zo’n wisser zelf afnemen”, zegt medisch directeur Guy Hans. Al is er ook een keerzijde.