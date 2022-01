Ikea gaat ongevaccineerd personeel in isolatie minder betalen

Volgens de huidige regels moeten Britten die niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19, tien dagen in isolatie als ze in contact kwamen met iemand die met het coronavirus besmet blijkt. Voor wie minstens twee doses van een coronavaccin kreeg, geldt een uitzondering.

Nu de omikronvariant van het coronavirus zich snel verspreidt, neemt Ikea, dat in het Verenigd Koninkrijk zowat 10.000 werknemers telt, maatregelen tegen ongevaccineerde personeelsleden. Als ze tien dagen in isolatie moeten na een hoogrisicocontact, zullen ze tijdens die periode vergoed worden volgens het wettelijke minimum dat bedrijven moeten betalen aan zieke werknemers.

Die minimumvergoeding bedraagt amper 96,35 pond (zowat 115 euro) per week. Volgens Britse media is dat bedrag minder dan een vierde van het gemiddelde weekloon van een Ikea-werknemer. Net zoals veel andere bedrijven, betaalt Ikea normaal een verhoogde ziektevergoeding uit.

“Volledig gevaccineerde medewerkers of zij met verzachtende omstandigheden, zullen volledig uitbetaald worden in geval van zelfisolatie”, benadrukt Ikea aan de publieke omroep BBC. “We begrijpen dat dit een emotioneel thema is en alle omstandigheden zullen geval per geval in rekening worden genomen.”