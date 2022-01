Jongedame met voorlopig rijbewijs rijdt met hoge snelheid door Winterslag

De politie Carma heeft zondag een controleactie gedaan in As, Bree en Genk. Een jongedame reed te snel door Winterslag en had haar voorlopig rijbewijs bovendien niet bij. Er werden drie rijbewijzen ingetrokken.

De jonge bestuurster reed met een hoge en onaangepaste snelheid over de Evence Coppéelaan in Winterslag. Ze had haar voorlopig rijbewijs niet op zak. Bovendien reed ze zonder begeleider, had ze geen L aan haar achterruit gehangen en vervoerde ze twee passagiers. Ze kreeg de nodige pv’s.

Twee bestuurders moesten hun rijbewijs voor 6 uur en 15 dagen inleveren omdat ze te veel gedronken hadden. Een andere chauffeur was onder invloed van drugs en verloor zijn rijbewijs ook 15 dagen. Een niet-verzekerd voertuig werd getakeld. Daarnaast werden er nog 22 boetes uitgeschreven. siol