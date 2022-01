Nieuwe hybride Huyndai van Thierry Neuville onthuld: “Ik hou van nieuwe uitdagingen”

“Ik heb er altijd van gehouden om nieuwe avonturen te beginnen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. En dat komt er nu aan met het nieuwe reglement”, vertelt Neuville, die net als Tänak het hele seizoen met de nieuwe bolide zal rijden. “In deze nieuwe periode zal iedereen zijn prestaties willen tonen, maar de betrouwbaarheid zal cruciaal zijn. We hebben veel vooruitgang geboekt met deze nieuwe Hyundai i20 N Rally1. Bij elke oefensessie voelde ik me meer op mijn gemak. Maar in het seizoensbegin zullen we nog veel moeten leren. Ik verwacht een spannend seizoen, maar er zullen hoogtes en laagtes zijn voor iedereen.”

Vorig seizoen eindigde Neuville op de derde plaats in het WRC-kampioenschap, achter de Toyota’s van de Fransman Sébastien Ogier en de Welshman Elfyn Evans.