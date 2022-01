Leerlingen maken kerstballen voor het goede doel

In eerste instantie werden de kerstballen uitgetekend via KeyCreator, een programma waarin ze houtconstructies in 3D kunnen uittekenen. Zo leerden ze om tekst in een tekening te integreren, maar omdat de vraag veel groter was dan verwacht, werd er al snel overgeschakeld naar Inkscape.Er werden meer dan 300 kerstballen gelaserd met 280 unieke namen en die sierden de kerstbomen in menige huiskamers van leerlingen, collega’s of sympathisanten van de school. Na aftrek van de materiaalkost bleef afgerond 700 euro over om aan het goede doel te schenken.