Earlybirdrunners houden nieuwjaarsloop en -drink

De groep loopvrienden verzamelden op hun vaste stek voor het Hassotel in Hasselt. “Daar spreken we altijd af als vertrekpunt voor onze ochtendlijke loopjes,” vertelt bezieler Geert Lowet. “Op weekdagen is het vertrekuur gewoonlijk 6.30 uur en dan lopen we zo’n 10-tal kilometer. Zo is iedereen nog op tijd om fris naar zijn of haar werk te vertrekken. Maar op zondag doen we meestal een langere loop van ongeveer 20 kilometer. Dan vertrekken we ook pas om 9 uur. Bij de eerste zondagsloop van het jaar breien we daar dan een nieuwjaarsdrink aan. Daarvoor trokken we rond 11 uur naar de kerststal van Brasserie De Drugstore op de Grote Markt voor een gezellig vervolg.”Hoe lang die ‘inspanning’ nog duurde, kon Geert Lowet niet kwijt.