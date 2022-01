Tirreno-Adriatico in het voorjaar, Vuelta als grote ronde: ontdek hier het programma van Remco Evenepoel

Patrick Lefevere heeft maandag het programma van Remco Evenepoel (21) voor het nieuwe wielerseizoen bekendgemaakt. De ‘aerokogel’ uit Schepdaal rijdt van 5 tot en met 9 februari zijn eerste wedstrijdkilometers in de Ronde van Valencia. In september rijdt Evenepoel voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Spanje.

“Ik heb opnieuw een stap vooruitgezet”, vertelde Evenepoel maandag in Calpe. “Ik ben blij dat ik de winter in kon gaan zonder problemen en niet moest revalideren. Ik heb wel nog altijd wat last van kleine naweeën van mijn val in de Ronde van Lombardije. Zo hebben we mijn fietspositie moeten aanpassen en ik train nu al zo’n twee à drie weken met die nieuwe positie en dat gaat goed.”

Normaal zou Evenepoel de competitie hervatten in de Ronde van San Juan, maar die werd omwille van het coronavirus afgelast. Hij zal nu zijn rentree maken in de Ronde van Valencia (2-6 februari), daarna volgen de Ronde van de Algarve, Tirreno-Adriatico, een kleine hoogtestage, de Ronde van het Baskenland, de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Hij zal met de Vuelta zijn tweede grote ronde rijden. “We hebben vooral naar het aantal tijdritkilometers gekeken en dat ziet er een uitstekende ronde op mijn maat uit. Neen, ik rijd nog niet de Tour. We vinden dat ik nog niet genoeg ervaring heb opgebouwd in de Giro, beter rijd ik de Vuelta om daar verder ervaring op te doen. De kans dat ik de Vuelta rijd is 90%. Niet dat ik een andere ronde zou rijden of zo, maar het is pas in augustus, dat is nog ver weg. Ik kijk er alleszins naar uit.”

© BELGA

Het programma van Remco Evenepoel:

Ronde van Valencia: 5 - 9 februari 2022

Ronde van Algarve: 16 - 20 februari 2022

Tirreno-Adriatico: 7- 13 maart 2022

Ronde van het Baskenland: 4 - 9 april 2022

Brabantse Pijl: 13 april 2022

Waalse Pijl: 20 april 2022

Luik-Bastenaken-Luik: 24 april 2022

Ronde van Noorwegen: 24 - 29 mei 2022

Ronde van Zwitserland: 12 - 21 juni 2022

Belgisch Kampioenschap tijdrit: 23 juni 2022

Belgisch Kampioenschap wegrit: 26 juni 2022

Clásica San Sebastián: 30 juli 2022

Ronde van Burgos: 3 - 7 augustus 2022

Ronde van Spanje: 19 augustus - 11 september 2022