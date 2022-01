Martin Budé overleden, oprichter van Budé container en de man die de zinkfabriek in Rotem heeft laten slopen

Op 6 januari is in zijn geboorteplaats Rotem, ondernemer Martin Budé overleden. Hij was de stichter en bezieler van het gekende bedrijf in modulaire staalbouw dat zijn naam draagt. Hij was gekend als een harde werker, die liefst vanuit de achtergrond, zijn visionaire ideeën wist te realiseren.

Martin Budé had vroeger samen met zijn echtgenote Anna een handel in gassen (butaan en propaan) en een winkel met onder meer wasmachines en stoven. Die stoven bouwde Martin zelf in zijn atelier. Een handige harry, die steeds op zoek was naar nieuwe opportuniteiten. “Begin jaren ’80 heeft hij de terreinen van de voormalige zinkfabriek in Rotem gekocht”, vertelt zijn dochter Hilde. “De sanering hiervan was zijn grote levenswerk. Samen met professor Van Autenboer waren ze pioniers in de privésanering van vervuilde industriegrond.”

Eén van de opportuniteiten die Martin Budé in Rotem ontdekte, was de overname van een failliet bedrijf dat metalen bakken voor puin maakte. “Hier ging pa zelf mee aan de slag. Hij knutselde ook voortdurend aan nieuwe dingen, zoals de ombouw van een zeecontainer tot werfcontainer, en later tot een kantoorunit. Op die manier is Budé Containerbouw ontstaan.”

Martin Budé was zelf de drijvende kracht van de onderneming. Hij zette het groeiproces in gang, om vervolgens de fakkel over te dragen aan 2 van zijn dochters en schoonzonen. (Zijn derde dochter woont en werkt in Frankrijk). “Ook al was hij sinds zijn 65ste officieel met pensioen, hij kwam nog elke dag naar hier”, zegt Hilde. “Hij bleef graag op de achtergrond, maar was altijd in de weer. Je kon ook altijd bij hem terecht voor goede raad en een babbeltje. Hij werd dan ook door de medewerkers op handen gedragen.”

Zijn familie en personeel omschrijven Martin Budé als een harde werker, die bij iedereen geliefd was en altijd klaar stond. “Een fiere, maar ook heel bescheiden man, die niet graag in de schijnwerpers stond of met de eer wou gaan lopen. Zijn kennis en ervaring wist hij steeds op de juiste manier over te brengen.”

Precies 2 jaar geleden kreeg de stichter van Budé de diagnose van kanker te verwerken. “De dokters gaven hem nog maximaal 3 maanden, maar hij heeft het nog 2 jaar volgehouden”, aldus zijn dochter. “Dat was vooral te danken aan zijn grote wilskracht en de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw, met wie hij al van jonge leeftijd een echte tandem vormt. Ma en pa waren elkaars ruggengraat. De laatste maanden zelfs letterlijk, want hoewel dat heel moeilijk was, wou hij nog elke dag een wandeling maken, zonder stok. Dat typeert hem helemaal.” Kurt Meers