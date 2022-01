Remco Evenepoel: “Ik heb al afgesproken met Wout van Aert, er is geen ruzie tussen ons”

Remco Evenepoel heeft maandag in Spanje bij de ploegvoorstelling van Quick-Step Alpha Vinyl Team zijn programma voor 2022 bekendgemaakt en uitgebreid vooruitgeblikt op het komende seizoen. Op het einde nam hij nog even de tijd om terug te komen op de incidenten met Wout van Aert na afloop van het WK in Leuven. “Alles is een beetje uit de hand gelopen, maar we hebben afgesproken dat we binnenkort gaan samenzitten.”

Nog één keer wou Remco Evenepoel terugkomen op de discussies over het fout gelopen WK wielrennen in Leuven, waar de renner uit Schepdaal erg vroeg in de aanval trok en Van Aert op het einde kracht tekort kwam om zelf het gat met een ontketende Alaphilippe te dichten. Een paar dagen later vertelde Evenepoel in Extra Time Koers dat hij de tactiek niet duidelijk vond en dat hij het een gemiste kans vond om zelf wereldkampioen te worden.

Uitspraken die bij Wout van Aert in het verkeerde keelgat schoten en waarop hij destijds geagiteerd reageerde. Van Aert suggereerde toen wel om later de plooien met Evenepoel glad te strijken en ook bondscoach Sven Vanthourenhout drong aan op “een koffiemoment” tussen de twee kopmannen.

© BELGA

“Zonder dat Sven het wist heb ik ondertussen al contact gehad met Wout”, zei Evenepoel maandag. “Vlak voor Nieuwjaar heb ik met hem een paar berichtjes gestuurd. Ik heb hem wat tijd gegeven, want hij zat natuurlijk ook met dat druk crossprogramma. Er is nooit ruzie geweest tussen ons en we zijn zeker geen vijanden. Na het WK is alles wat opgeblazen, dat is jammer want dat hebben we nooit gewild. In Extra Time is er wat geknipt en geplakt. De uitspraken zijn achteraf verkeerd opgenomen en het is uit de hand gelopen. We moeten nog veel WK’s als landgenoten samen rijden.”

Snel afspreken

“Dit jaar in Australië is er bijvoorbeeld al een gelijkaardig parcours waarin Wout zeker topfavoriet zal zijn en waar er ook mogelijkheden zijn om aan te vallen. Ik heb met Wout afgesproken dat we snel met elkaar zullen afspreken als de buitenlandse stages afgelopen zijn en we samen terug in België zijn. Eventueel zal Sven Vanthourenhout daar ook bij zijn, want hij is ook een belangrijke schakel. We hebben nog geen concrete datum, maar ik ga natuurlijk niet zeggen waar en wanneer. Dat is privé.”