Landelijke Gilde schenkt opbrengst van 33ste Gerlachusverkoop aan KSA en KLJ

Peer

Door corona was er een jaartje pauze, maar dit jaar organiseerde de Landelijke Gilde van Linde (Peer) voor de 33ste keer haar Gerlachusverkoop in Linde. Gerlachus is de patroonheilige van de boeren en werd telkens gevierd op de zondag na Driekoningen. Daarom organiseren ze in het Peerse Linde al 33 jaar een Gerlachusverkoop voor het goede doel.

Dit jaar ging de opbrengst naar de KLJ en de KSA. Specifiek zal het bedrag gebruikt worden voor hun nieuwe lokalen. Door de coronamaatregelen vond het evenement dit jaar buiten plaats, achter de parochiezaal in Linde. “De veiling was wat kleinschaliger dan anders, zonder kleinvee dit keer”, vertellen Jan Moris en Frank Creemers, bestuursleden van de Landelijke Gilde. “Wel verkochten we vleespakketten, gerookte hesp en levensmiddelen.” Ondanks de koude was het een gezellige bedoening met vuurkorven, warme dranken en boterhammen met kipkap. peb