Militair Yannick Noben vuurt ’s avonds moppen af: “Lachen met Afghanistan? Ik was er”

Comedymania won Yannick Noben (39) in 2015 als debutant. Later kreeg hij nog tal van decoraties, want naast het podium is hij militair. Nu lanceert hij een eindejaarsconference met enkel Limburgs nieuws. “Relativeren, dat moet je in Afghanistan ook.”

Overdag werkt hij als explosievenexpert bij Defensie, ’s avonds vuurt hij grappen af. Yannick Noben vindt het leger een inspirerende omgeving voor een stand-upcomedian. “Het verruimt mijn blik. Elke comedian kan moppen maken over Afghanistan, het Palestinaconflict of Afrikaanse probleemgebieden. Maar ik ben daar overal op militaire missie geweest. Ik kan zulke grappen met een ander inzicht maken.” Dat hij bekend staat om zijn droge humor schrijft hij ook toe aan het soldatenleven. “Dat zit in mij. Je zou kunnen zeggen dat militairen droog zijn van nature. Ze moeten nu eenmaal op een vrij emotieloze manier om zich heen kijken.”

Limburgse humor

Een rode draad heeft zijn humoristisch jaaroverzicht niet, zij het dan dat er wel enkel Limburgs nieuws aan bod komt. “Dit is zo’n aparte provincie dat ze recht heeft op een eigen eindejaarsconference”, zegt hij. “Er zijn gebeurtenissen waar veel Belgen mee begaan zijn, maar waar Limburgers niet zo van wakker liggen.” Je kan wel raden dat hij het dus uitgebreid zal hebben over Jürgen Conings, de wolf en de vaccinatievoorkruipende burgemeester van Sint-Truiden. “En natuurlijk over corona in het algemeen”, voegt hij eraan toe. “Daar kan je niet buiten.”

Je hebt pakweg Britse en joodse humor, maar zou er ook Limburgse humor bestaan? Daar heeft Yannick Noben niet dadelijk een antwoord op. “Maar wat ik uit persoonlijke ervaring wel weet, is dat ik als Limburgse comedian op podia buiten de provincie altijd een voordeel heb. Een West-Vlaming die in Antwerpen optreedt of een Antwerpenaar in West-Vlaanderen zal – als hij geen BV is – meer moeite moeten doen om het publiek mee te krijgen. Er schemert altijd wat wrevel. Maar nergens heeft men iets tegen schattige Limburgers. Laat die maar eens doen, zegt men. Als ik in West-Vlaanderen opkom met hé, savakkes? ligt heel de zaal al plat.”

Relativeren

Van een comedian die een typetje neerzet, evolueerde Yannick Noben naar uitgesproken autobiografisch werk. “Je kan niet faken op het podium. Dan val je door de mand.” Maar verwacht niet dat hij toogmeningen zal rondstrooien. “Hoe meer we terechtkomen in een gepolariseerde maatschappij waar iedereen zijn gelijk verdedigt, hoe minder ik een eigen mening vooruit wil schuiven. Op het einde van de voorstelling zal je niet weten of ik voor of tegen vaccinatie ben. Ik zal het over beide kanten hebben. Tegenwoordig neemt men veel te snel standpunten in over zaken waarover men eigenlijk niets weet. Iedereen waant zich een specialist. Ik erger me aan mensen die zich onterecht expertise toe-eigenen.”

Volgens Yannick Noben is relativeren het sleutelwoord van zijn voorstelling. “Als je met iets gelachen hebt, heb je het automatisch verwerkt en kan je relativeren. Ik sta heel relativerend in het leven. Dat moet je als militair in conflictgebieden.”