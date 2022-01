Drie zeventigers toveren kasteel Leut om tot wijnkasteel: “Nu hopen op een wijngaard”

Goede wijn wordt nog beter met de leeftijd. Als voor wijnbouwers hetzelfde geldt als voor de wijnen zelf, dan mag je hoge verwachtingen koesteren bij wijndomein Kasteel Vilain XIIII. Hier zwaaien drie zeventigers de plak. Jean Mostert (72), René Patris (72) en Pol Kees (75) beheren een wijngaard van 3,4 ha, waarvan 2,5 ha in productie. Ze betrekken enkel de kelders van het kasteel in Leut. Daar worden de wijnen bewaard, gedegusteerd en verkocht. De wijnmakerij bevindt zich nog bij Jean thuis, de wijngaarden liggen verspreid over meerdere locaties in de buurt. “Die situatie is historisch gegroeid”, vertelt Jean. “Destijds zijn we alle drie apart met kleine wijngaardjes begonnen. Op een bepaald moment besloten we om de krachten te bundelen. In 2017 hebben we samen een grotere wijngaard gekocht op de Botseberg en in 2018 hebben we een grote aanplant gedaan op Mazenhoven.”

Jean, René en Pol maken witte, rode en mousserende wijnen. Daartoe hebben ze veel druivenrassen ter beschikking: o.a. chardonnay, pinot gris, auxerrois, johanniter, pinot noir, dornfelder, acolon en cabernet dorsa. Het microklimaat in de Maasvallei en de bodem van leemzand en kiezel is ideaal voor wijnbouw. “We willen graag uitbreiden tot 5 ha”, knikt René. Hij voegt er meteen aan toe dat zijn dochter en de zoon van René momenteel een opleiding wijnbouw volgen zodat zij het werk van hun vaders kunnen verderzetten.

LEES OOK. Toerisme Vlaanderen krijgt sleutels tot kasteel van Leut

Het kasteel Vilain XIIII ligt er vandaag vervallen bij. Enkele maanden geleden heeft Toerisme Vlaanderen het domein gekocht. Na de restauratie krijgt het een toeristische functie in het Rivierpark Maasvallei. In dat plaatje is ook ruimte voor wijnbouw. “We hopen nog meer kelders te kunnen huren zodat we onze activiteiten hier kunnen samenbrengen”, besluit Jean Mostert. “Mogelijk mogen we ook een wijngaard aanleggen naast het kasteel. Dat kan een extra toeristische troef zijn.”

Geproefd door onze wijnsommelier Gert Reynders: Acolon 2018

© luc daelemans

Wijnbouw Kasteel Vilain XIIII telt meerdere wijngaarden en vele druivenrassen. Bijgevolg maken Jean, René en Pol ook een groot aantal verschillende wijnen. Zo proefden we een witte pinot gris en auxerrois. Allebei heerlijk fris met de typische mineraliteit van wijnen uit de Maasvallei. Maar in het gamma van Vilain XIIII vind je ook veel rode wijnen. Zo zijn er een Cuvée Maison en een Cuvée Botseberg, beiden assemblages van meerdere druiven. Maar de toppers zijn toch de monocepages (wijn van één druif) van Cabernet Dorsa en van Acolon. Dit zijn de enige wijnen die een houtlagering krijgen. Onze favoriet is de Acolon. Een fruitige neus van zwart en rood fruit (pruimen, kersen en bramen) met een tikje kruidigheid. In de mond een volle wijn met zachte tannines en een lange afdronk.

Lekker bij? Deze Acolon laat zich graag drinken op donkere winteravonden, bijvoorbeeld bij een fondue of bij wildgerechten als ree en everzwijn.

Prijs? 15,5 euro.

Te koop? Elke zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur in de wijnkelder onder kasteel Vilain XIIII, Dreef 147, Leut-Maasmechelen.