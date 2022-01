Duikclub Laguna Divers laat mensen wandelen voor vzw ’t Kietelt

Pelt

Duikclub Laguna Divers, die hun vaste stek hebben in zwembad Dommelslag, organiseert nog tot eind maart een wandel-fotozoektocht in Pelt. Na deelgemeente Neerpelt wordt nu Overpelt aangedaan. “Tijdens de eerste lockdown ontdekten we de fotozoektocht als een gezonde buitenactiviteit waaraan iedereen coronaproof kan deelnemen”, zegt Bob Bourdeaud‘huy van Laguna Divers. “Tijdens de gezinswandeling van zo’n kleine 5 kilometer moeten de deelnemers twintig foto’s ordenen. We vragen 5 euro per deelnemer en een deel van de opbrengst gaat naar vzw ’t Kietelt, die verjaardagsdozen samenstelt voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.” Tot 31 maart kan er dagelijks gewandeld worden vanaf Lago Dommelslag. Er zijn ook prijzen aan de zoektocht verbonden. path