Standard dicht bij aantrekken KV Mechelen-middenvelder Joachim Van Damme

In de jacht op versterking is Standard uitgekomen bij een vroeger target: Joachim Van Damme. De ervaren middenvelder stond twee jaar geleden al in de belangstelling van Standard en moet nu het middenveld van de Rouches van fysieke présence en persoonlijkheid voorzien. Van Damme, die nog tot medio 2023 vastligt in Mechelen, legt momenteel zijn medische testen in Luik af. Slaagt hij, dan is de transfer een voldongen feit.