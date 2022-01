Adams, Soete en Baestaens mogen mee naar het WK veldrijden, ook plek voor Bocholtse Fleur Moors

Maandagmiddag heeft Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Naast de zekerheden Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Quinten Hermans is er bij de mannen elite ook plaats voor Jens Adams, Daan Soete en Vincent Baestaens. Reserve is Toon Vandebosch. Zoals bekend neemt Wout van Aert niet deel.