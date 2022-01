Savoerenweg is mooist versierde kerststraat van 2021 in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Met de actie ‘Heusden-Zolder Fonkelt’ daagde het gemeentebestuur van Heusden-Zolder haar inwoners uit om hun straat of buurt zo sfeervol mogelijk in te kleden en mee te dingen naar de felbegeerde titel van ‘Fonkelstraat van het jaar’. “Een dertiental straten, goed voor ruim 200 huisnummers, stelden zich kandidaat”, zegt burgemeester Mario Borremans. “Onze jury ging eind december op pad en hield rekening met verschillende criteria zoals creativiteit, sfeergevoel, decoratie en het aantal lichtjes.”

Intussen zijn de punten geteld en is de winnaar bekend. “Dat is de Savoerenweg”, zegt de burgemeester. “Zij overtuigden onze jury om de titel van Fonkelstraat 2021 waardig te zijn. Op een eervolle tweede en derde plaats staan respectievelijk de Domherenstraat en het Vagevuurpad. De winnende straat krijgt een geschenkbon van 500 euro en een aangepast Fonkel-straatnaambord. De eerste editie van Heusden-Zolder Fonkelt was alvast een succes en smaakt naar meer. Benieuwd wie er volgend jaar met de titel gaat lopen.” zb