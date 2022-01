Nieuwerkerken: geen nieuwjaarsreceptie op 23 januari

Op de gemeenteraad van december 2021 gaf burgemeester Dries Deferm (CD&V) al aan dat het niet zeker was of de jaarlijkse receptie van de gemeente Nieuwerkerken wel zou kunnen doorgaan. Het gemeentebestuur heeft de knoop nu doorgehakt: de receptie zal niet plaatsvinden op zondag 23 januari. Voorlopig klinkt het dat deze nieuwjaarsreceptie is uitgesteld, maar een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt. len