Politie vat dealende 21-jarige onder invloed achter het stuur met dubbel levenslang rijverbod

Het drugsondersteuningsteam van de politie merkte vrijdagavond op de Sint-Bernardsesteenweg een man in een huurvoertuig op die zich verdacht gedroeg. De politie vermoedde dat er sprake was een drugsdealer en volgde de verdachte tot in het naburige Hemiksem. Daar was de politie inderdaad getuige van een drugsdeal. De koper werd vervolgens tegengehouden en die bekende dat hij cocaïne had gekocht van de verdachte.

De politie volgde de dealer nog tot in de VII-de Olympiadelaan in de wijk Kiel. Daar wilden de inspecteur overgaan tot een controle van de man, maar de verdachte reed via het voetpad weg en gooide iets door het raam van zijn voertuig naar buiten. Na een korte achtervolging kon de man worden gevat in de Abdijstraat. Het weggegooide pakketje bevatte 20 verkoopshoeveelheiden cocaïne en de man had 490 euro cash op zak.

De verdachte bleek al twee keer te zijn veroordeeld tot een levenslang rijverbod en was tijdens de nieuwe feiten onder invloed van drugs. De onderzoeksrechter besliste hem na verhoor aan te houden.