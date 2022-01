Tieners brengen kerstvakantie al skeelerend door

Leopoldsburg

In het aanbod van sportkampen dat de gemeentelijke sportdienst voor de kerstvakantie uitwerkte, kreeg ook het skeeleren een plaats. Het werd een ‘inline-omnisportkamp’. In de voormiddag werden telkens de basistechnieken van het skeeleren ingeoefend in samenwerking met de vzw All-Inline. Voor sommigen was het een eerste kennismaking, voor anderen een opfrissing. Dat alles gebeurde in de sporthal van Sint-Michiel. In de namiddag trokken de elf sportieve tieners dan naar de gemeentelijke sporthal voor een gevarieerd aanbod dat afgestemd werd op hun leeftijd. sb