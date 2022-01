Novak Djokovic laat van zich horen en lijkt al getraind te hebben: “Ik wil blijven om Australian Open te spelen”

LEES OOK. Novak Djokovic heeft toch recht op visum voor Australië, uitzinnige fans vieren na uitspraak van rechter

“Ondanks alles wat er gebeurt is wil ik blijven om de Australian Open te spelen”, gaat de tweet verder. “Ik blijf daarop gefocust. Ik ben naar hier gevlogen om deel te nemen aan één van de belangrijkste evenementen die we hebben. Nu kan ik niet meer zeggen dan bedankt aan iedereen die achter mij staat en me aanmoedigt om sterk te blijven.”

Djokovic postte bij de Twitterpost ook een foto van zichzelf met zijn coaches, wat erop wijst dat de Serviër er al een training heeft opzitten nadat hij het quarantainehotel verlaten heeft.