Regenachtige nieuwjaarsborrel voor wandelclub de Grevenbroekers

De weergoden waren hen niet zo gunstig gezind, maar toch mocht de club op het prachtige domein van de Tomp in Achel 75 wandelaars verwelkomen. Na ontvangst met een glaasje bubbels was er de gelegenheid om een wandeling te maken om en rond de Tomp. Halfweg de wandeling konden de wandelaars even halt houden en zich wat opwarmen met een jenevertje. Bij aankomst was er nog koffie met cake en soep voorzien. Het was een gezellig weerzien voor de deelnemers.