Gust Janssens wordt erevoorzitter Nationale oud-strijdersbond Lommel

Lommel

Donderdagnamiddag werd Gust Janssens (84), voorzitter van de Lommelse afdeling van de Nationale Strijdersbond van België (NSB), gehuldigd. Uit de handen van burgemeester Bob Nijs ontving hij een ereteken van het koningshuis. Ook krijgt hij nu de titel van erevoorzitter van de oud-strijdersbond in Lommel.

Gust was al jaren een van de sterkhouders binnen de Lommelse afdeling. Bovendien was hij een graag geziene vertegenwoordiger van de NSB en een spreker bij diverse herdenkingsplechtigheden. Zo gaf hij jaarlijks een toespraak bij de herdenking tijdens Wapenstilstand aan de kerk.

Hij draagt nu de titel van voorzitter over aan zijn opvolger Freddy Lepoutre. “Ik maakte toevallig kennis met de Lommelse oud-strijdersvereniging toen ik tijdens een begrafenis verschillende nationale driekleuren zag”, zegt Gust. “In 2006 werd ik lid en sinds 2014 was ik voorzitter. De huldiging van vandaag ontroert me. Ik had het niet verwacht.” (nma)