Stripster Anastasiya over berucht feestje in kazerne van Tielen: “Onze maatschappij is zo preuts”

Anastasiya doet niet mee aan anonimiteit in haar vak: “We moeten die preutsheid doorbreken. Het helpt niet als er zoveel collega’s in de anonimiteit blijven.” — © Karl Fortenspy

Kasterlee

Half augustus werd het coronanieuws even aan de kant geschoven als een fait divers, maar waar wel veel commotie rond gemaakt werd: er doken beelden op van een feestje in de kazerne van Tielen (Kasterlee) in mei, waarbij de militairen het bont maakten met een stripteaseuse. Van afstand houden was geen sprake, op een moment dat de coronaregels nog streng waren. “Schandalig”, klonk het bij Defensie. “Ook ik kreeg aanvragen. Maar in volle coronatijden? Dat weiger je toch?”, reageert de Antwerpse stripster Anastasiya Varavina.