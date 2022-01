Maarten Huijsmans en Heidi Loenders verkozen tot Lommelaar van het jaar 2021

Lommel

De verkiezing van de Lommelaar van het Jaar afgelopen zaterdag was dit keer wel heel spannend. De strijd om de felbegeerde titel eindigde in een ex aequo: Maarten Huijsmans en Heidi Loenders deelden de eerste plaats. Melissa Luykx strandde op de derde plek, Pauline Slangen werd vierde. Michel Hendrikx eindigde op de vijfde plaats en Jordi Meeus werd zesde.

Het zijn de Lommelaren zelf die hun favoriete inwoners telkens mogen nomineren in een organisatie van Internetgazet Lommel. “Zo’n acht jaar geleden was er het idee om enkele Lommelaren in the picture te zetten”, vertelt Jan Buyens van de Internetgazet. “Dat kunnen zowel mensen zijn die veel in de media geweest waren, als mensen die in alle stilte iets gedaan hadden voor Lommel of de Lommelaren. Zo werd deze verkiezing geboren.”

Intussen is de verkiezing aan haar zevende editie toe, nadat het in 2020 niet kon doorgaan omwille van corona. “Sinds enkele jaren verkiezen we ook de Vrijwilligers van het Jaar”, gaat Jan verder. “Dat werden dit jaar de vrijwilligers van vaccinatiecentrum De Soeverein.” Die vonden het alvast “superfijn” om deze erkenning te krijgen. “Het is een extra stimulans om ons te blijven inzetten voor meer functionele fietsverplaatsingen, een veilige fietsinfrastructuur en een gezonde leefomgeving met zeker een verbetering van de luchtkwaliteit”, vertelt Heidi (50). Ook Maarten (38) was tevreden. “Dit had ik niet verwacht. Bedankt aan iedereen die op ons gestemd heeft.” (nma)