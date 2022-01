Drie Limburgers betrokken bij ongevallen in Diest

Diest

Een 47-jarige vrouw uit Tessenderlo is vrijdag gewond geraakt bij een aanrijding in de Omer Vanaudenhovenlaan in Diest. Ze stak de weg over via het zebrapad. De voetgangster werd aangereden door een autobestuurster (87). Het ongeval gebeurde in regenweer met slecht zicht.

Een 62-jarige vrouw uit Lummen heeft zware verwondingen aan het hoofd opgelopen bij een ongeval in de Reustraat in Diest. Zaterdag rond 17 uur werd ze aangereden toen ze plots de weg overstak. Ze kwam van een fastfoodrestaurant en gebruikte een gat in de haag om de weg op te gaan.

Een 43-jarige man uit Tessenderlo heeft zondag rond 00.50 uur ’s nachts zijn rijbewijs moeten inleveren na een positieve alcoholtest. De Looienaar was tegen een betonblok gereden op de Omer Vanaudenhovenlaan in Diest. Zijn auto sloeg over de kop en belandde in de Begijnenbeek. De bestuurder kon uit de auto klauteren en raakte niet gewond. maw